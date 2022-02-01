Пьяный мужчина прицепил снегокат к машине и возил на нем своих детей (ФОТО)

Нетрезвый житель Нижнего Тагила привязал к машине снегокат и катал на нем своих детей.

Инцидент произошел в субботу. Сотрудники ГИБДД заметили, как в частном секторе по дороге едет Hyundai, к которому веревкой привязан снегокат, а на нем сидят двое детей. Оказалось, что автомобилем управлял 35-летний отец ребят, а такое необычное развлечение он считает неопасным. Автоинспекторы заподозрили, что мужчина пьян, и действительно, алкотестер показал 0,635 мг/л в выдыхаемом воздухе или 1,4 промилле в крови – это легкая степень опьянения.

В отношении водителя составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление в нетрезвом состоянии». Незадачливому отцу грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. А также мужчина будет привлечен к ответственности по ч.1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки пассажиров». В инспекции по делам несовершеннолетних по факту инцидента будет решаться вопрос о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Нижний Тагил, Мария Зыкова

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