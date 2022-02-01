Руководители Кольцово рассказали, когда в Екатеринбург придут Air Serbia и Wizz Air

Две европейские авиакомпании – Air Serbia и Wizz Air – готовы начать полеты из Екатеринбурга в страны Европы сразу, как только будут сняты ограничения. Кроме коронавирусных запретов, иных препятствий для старта рейсов нет.

«Сдерживается все это тенденциями в Европе, куда летают оба перевозчика. В случае признания российской вакцины [странами Европы], в случае снятия коронавирусных ограничений, все это [рейсы из Екатеринбурга] будет», – прокомментировал директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков.

Исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов добавил, что переговоры ведутся и ясность появится в самое ближайшее время. Но пока закрыта Европа, полетов, конечно, не будет.

Как пояснил корреспонденту «Нового Дня» Евгений Красиков, несмотря на то, что Сербия и Венгрия признали российскую вакцину «Спутник V», для авиакомпаний это не главное. Перевозчики не нацелены на то, чтобы выполнять рейсы только в Будапешт или Белград. Им хотелось бы, чтобы на их рейсах туристы из Екатеринбурга разлетались и по другим городам Европы, а пока вакцина не признана, это невозможно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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