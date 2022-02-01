Якушев, Куйвашев и Орлов возложили цветы к памятнику Ельцину (ФОТО)

Сегодня руководители УрФО, Екатеринбурга и Свердловской области возложили цветы к памятнику Борису Ельцину в честь 91-й годовщины со дня рождения первого президента РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в церемонии приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель заксо Людмила Бабушкина, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Борис Ельцин навсегда вписал свое имя в историю страны. Внес большой вклад в развитие регионов Урала и Западной Сибири. Мы чтим память Бориса Николаевича и отдаем дань уважения его стойкости и человечности», – цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства.

Членов семьи Бориса Ельцина в этот раз на церемонии возложения цветов не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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