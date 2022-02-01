0,7% вместо 1%: Сбербанк снизил ипотечную ставку в Солнечном. Подробности

В Екатеринбурге в Солнечном стала доступнее ипотека для семей. Мастер-девелопер района компания «Форум-групп» совместно со Сбербанком запускает льготную ипотеку на новые квартиры в строящихся домах. Благодаря госпрограмме и субсидированию от Сбербанка и компании «Форум-групп» приобрести жильё теперь возможно по ставке – 0,7%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе застройщика, претендовать на покупку квартиры по такой ставке могут молодые семьи, чей ребенок родился после 2018 года. Льготную ипотеку уже получили, к примеру, Анастасия и Виктор Пермяковы. У пары двое детей и младший из них как раз родился к недавно прошедшему Новому году.

«В Солнечном у нас живут друзья, и мы часто приезжаем к ним в гости на праздники. В наших планах была покупка квартиры большей площадью, мечтали это сделать именно здесь. Нам очень нравится этот район. Инфраструктура, ухоженные улицы, озеленение летом, современные детские садики рядом, такой европейский подход к обустройству всего района. Поэтому, узнав о такой ставке, конечно, приступили к сбору документов и оформлению ипотеки», – рассказала Анастасия Пермякова.

Льготная ставка действует до ввода в эксплуатацию дома. Сдача дома на улице Лучистой, квартиру в котором рассматривала к покупке семья Пермяковых, запланирована на 3 квартал 2022 года. В период строительства семья сможет жить в своей квартире, не тратясь на аренду жилья, а перед заселением – продать старую квартиру и досрочно закрыть ипотеку. Тем самым, можно сэкономить на процентах существенную сумму.

«К примеру, если будущие жители берут ипотеку на сумму в 3 миллиона рублей на 15 лет на этапе строительства дома, то их ежемесячный платеж до момента ввода в эксплуатацию составит порядка 17,5 тысяч рублей», – поясняют в отделе продаж «Солнечный».

Такая ставка доступна покупателям, являющимся клиентом зарплатного проекта в Сбере, а также тем, у кого первый взнос составляет 20% от стоимости квартиры.

Екатеринбург, Елена Васильева

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