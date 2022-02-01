В уральском храме развесили текст молитвы против коронавируса (ФОТО)

Уральские верующие обратили внимание на необычную молитву, текст которой повесили в церкви пророка Илии в Артях. Она называется «Молитва от коронавируса». «Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь», – гласит текст молитвы.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии уточнили, что этот текст на церковнославянском утвержден патриархом московским и всея Руси Кириллом. Правильно он называется «Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая».

В епархии также сообщили, что молитвы против коронавируса произносят с начала пандемии – то есть с марта 2020 года. «Эта молитва произносится на каждом богослужении, утром и вечером, произносят ее с особым чувством. Для верующих она уже стала знакомой и насущной», – сказала «Новому Дню» пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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