За сутки на Среднем Урале выявлено 2 825 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 2 825 новых случаев Covid-19, из них 1354 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 229 249.

Как сообщили в оперштабе, состояние 380 госпитализированных оценивается как тяжелое, 186 из них находятся в реанимации, в том числе 131 – на аппаратах ИВЛ. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести составляет 2 430. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки выписано 685 человек, всего – 192 984.

Также зарегистрировано 15 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных случаев в области достигло 10 005.

Добавим, ожидается, что сегодня в 17-00 замгубернатора Павел Креков и министр образования Юрий Биктуганов объявят о введении новых ограничительных мер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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