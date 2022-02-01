Директор Екатеринбургского центра защиты потребителей: «Банки должны нести ответственность за личные данные клиентов»

Жители Екатеринбурга стали чаще жаловаться на недобросовестное обслуживание в банках. Клиентам навязывают дополнительную страховку или услуги сторонних фирм, что иногда увеличивает сумму кредита на десятки тысяч рублей. Кроме того, в банках есть проблемы с защитой персональной информации, считают в муниципальном центре защиты потребителей. Поэтому так часто происходит утечка данных, которыми и пользуются телефонные мошенники.

О претензиях горожан к банковской сфере рассказала директор Екатеринбургского центра защиты потребителей Янина Голубева. Свой доклад она представила на заседании думской комиссии по экономическому развитию. За 2021 год центр принял 4,5 тысячи обращений, из них 61% связаны с жалобами на некачественные услуги – наиболее претензионными были как раз финансовые. «Жалоб на банки сегодня в два-три раза больше, чем на страховые компании. Чаще всего люди рассказывают о навязывании дополнительных услуг. Если раньше клиентам при заключении кредитного договора выдавали сертификаты на медицинские или юридические услуги, то сейчас дают лицензии, опционные договоры. Это сложные слова, которые пугают клиентов, и они не сразу могут разобраться. К сожалению, большинство нарушителей – это крупные сетевые банки, и банки, которые занимаются экспресс-кредитованием. В прошлом году также были жалобы на мисселинг. Потребителям вместо обещанного вклада оформляли договор инвестиционного или пенсионного страхования», – рассказала Голубева.

Явным обманом клиентов занимаются и организации, которые именуют себя «финансовыми помощниками». Они дают объявления «поможем оформить кредит без документов». Помощь заключается в том, что человека водят по десяткам банков. Находят один, который готов выдать кредит на максимально невыгодных условиях для клиента, а потом берут с человека еще 20-30% от суммы кредита за свою «работу».

Чаще всего жертвами недобросовестных банкиров становятся люди в преклонном возрасте. Но с телефонными звонками из «службы безопасности банка» сталкивались почти все. Председатель комиссии Григорий Вихарев признался, что недавно и сам чуть не попал в руки мошенникам, потому что по телефону «словно зомбировали». Он был удивлен, как много информации о нем знали звонившие.

«Мошенники имеют возможность взламывать банковские системы, и даже сайт госуслуг, и оттуда добывать персональную информацию. Не секрет, что часто информацию о клиентах передают сами банковские работники. Однажды в договоре инвестиционного страхования мне встретилась фраза «риск преступной деятельности работника страховой компании, связанный с передачей информации, кражей денег, несанкционированным перечислением денег, несет сам потребитель». То есть банки не хотят применять дорогостоящие способы защиты персональных данных клиентов и собственных сайтов. Потому что пострадавшими признаются не они, а клиенты, которые потом бегают по полициям и судам. Банки в этой ситуации не теряют ни копейки. Поэтому мы стоим на позиции, что пока на банки не возложат ответственность, мы не решим эту проблему. Только сами финансовые организации могут найти способы защиты персональной информации», – отметила Янина Голубева.

По ее словам, раскрытию телефонных преступлений также мешает сложная и неповоротливая правоохранительная система. «Приведу пример. Девушка потеряла почти 3 миллиона рублей после общения с мошенниками. Написала заявление в полицию. Там сделали запрос о владельцах счетов, на которые ушли деньги. И дознаватель сообщила пострадавшей, что ответ придет через полгода. Каких преступников можно поймать с такими сроками? Информационная работа с гражданами – это хорошо, но лучшая профилактика преступлений – неотвратимость наказания. Могу сказать только, что за 30 лет работы центра у нас был только один случай, когда мы добились возбуждения уголовного дела и предпринимателя реально посадили за мошенничество. Остальные дела заканчивались тем, что расследование затягивалось, и истекали сроки привлечения к ответственности. Это большая системная проблема», – заявила директор центра защиты потребителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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