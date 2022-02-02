Свердловской ТЭЦ исполняется 90 лет. История одного из крупнейших энергообъектов Екатеринбурга (ФОТО)

Сегодня свой юбилей отмечает Свердловская ТЭЦ – это один из крупнейших в Екатеринбурге энергообъектов, отвечающий за теплоснабжение Эльмаша и Уралмаша. 2 февраля ей исполняется 90 лет.

История ТЭЦ началась в 1930-е годы XX века. Как следует из архивных материалов, в 1930 году ТЭЦ была внесена в пятилетний Государственный план: перед будущей станцией стояла задача обеспечить строящийся гигант – Уральский завод тяжелого машиностроения и жилой поселок при нем. Речь шла о комплексе поставок: пар, тепло и электричество. На этапе строительства самой ТЭЦ пришлось очень непросто – в те годы грузовиков и тракторов было очень мало, поэтому вместе с людьми на возведении объекта трудились 15 лошадей, на них привозили стройматериалы и оборудование.

В 1932 году состоялся торжественный пуск первого турбоагрегата. Топливом для котлов ТЭЦ должен был стать кусковой торф. Из-за сложностей доставки и разгрузки топливо подвозили к железной дороге на лошадях, вагоны загружались вручную, торф переносили корзинами. Как следует из архивов, в 1952 году работники станции переносили по 200 корзин торфа за смену. Ветераны, вспоминая те времена, условия тогдашней работы называют адскими.

Тем не менее станция работала и выполняла весь свой функционал.

Как следует из архивов того времени, появление новой ТЭЦ вкупе с новым заводом Уралмаш дало толчок развитию и нового жилого массива – теперь речь шла не о поселке, а уже о целом районе – будущем Уралмаше. Строительство завода полностью зависело от скорости возведения ТЭЦ, ведь без тепла и света в цехах невозможно было вести монтаж оборудования. Девяносто лет назад это была одна из самых грандиозных строек Советского Союза. Здание ТЭЦ проектировали в лучших традициях модного тогда конструктивизма. Все оборудование было уникальным и покупалось за рубежом.

Помимо большого труда, вложенного в строительство и обеспечение работы ТЭЦ, велика ее роль и во вкладе в Победу. Когда в войну возник острый дефицит электроэнергии, угрожавший производству важной оборонной продукции, инженеры и рабочие в сжатые сроки смогли увеличить мощности станции, запустив в работу дополнительный турбогенератор и новый котел. Кроме того, в 1941 году на фронт ушли 19 энергетиков, вернулись – 10.

Процесс модернизации на станции продолжался практически беспрерывно. В 1963 году станция стала полностью автономным объектом, она вышла из состава Уралмашзавода. К 1971 году начался демонтаж старых котлов и установка новых, а в 1985 году в эксплуатацию было введено мазутное хозяйство. К 1987 году станцию перевели на газ. Благодаря усилиям профессионального коллектива ТЭЦ солидное по возрасту оборудование исправно работает и сейчас.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс», на станции постоянно совершенствуются технологические процессы, вводится в эксплуатацию новое оборудование, идут мероприятия по автоматизации. Что касается трудового коллектива ТЭЦ, то поскольку многие знания по работе объекта можно получить только на практике, они передаются здесь из поколения в поколение. На сегодняшний день на ТЭЦ работает 204 человека, в том числе 82 – женщины. Более 40 процентов сотрудников ТЭЦ имеют высшее образование, более 30 процентов трудового коллектива – молодежь.

«Это – самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Свердловского филиала «Т Плюс». От нее, как артерии в живом организме, расходятся коммуникации, питающие теплом предприятия и прилегающие жилые районы. Здесь, как и 90 лет назад, трудится замечательный коллектив, хранящий добрые традиции, несущий людям свет и тепло и любящий свое дело. Полуторамилионный мегаполис переживает период строительного бума в жилищном секторе. Реконструируются и встают на ноги крупные промышленные предприятия – растут отопительные нагрузки и электропотребление. Энергетиков станции ждет большая интересная работа, направленная на дальнейшее совершенствование и развитие Свердловской ТЭЦ», – рассказали в свердловском филиале «Т Плюс» и еще раз поздравили коллег с Днем рождения ТЭЦ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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