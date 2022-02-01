В Екатеринбурге приходится делить бригады скорой помощи: иногда выезжает только один медик

Замгубернатора Павел Креков рассказал, что для работы в скорой помощи сейчас привлекаются дополнительные водители, так как бригады иногда приходится делить – иногда на вызов ездит по одному медику, а не по два или три.

«Нехватки кадров (в скорой помощи, – прим. ред.) наверное, не было бы, но и медики подвержены инфицированию, – сказал Креков, отвечая на вопрос «Нового Дня. – Они заболевают часто бессимптомно, все вакцинированы, легко переносят. Но случаи заноса среди них есть. Держим количество сотрудников СМП на определенной границе, не позволяющей наносить угрозу обслуживанию населения. Сейчас к этой истории подключен Центр медицины катастроф. Мы значительно укрепили диспетчерскую службу, так как люди заболевают, и выделили дополнительный автотранспорт (его предоставил Фонд святой Екатерины). Уже 14 водителей дополнительно отправлены в станцию СМП, так как есть необходимость бригады делить: в некоторых случаях на вызов может выехать один работник, а не два и не три. Это не касается реанимационных бригад».

Креков добавил, что недобрую службу сослужил процент панических настроений – когда человек, узнав про коронавирус, звонит в скорую помощь из-за того, что у него температура и болит голова. «Всем надо успокоиться и понимать, что скорая помощь обслуживает экстренные вызовы, которые связаны с угрозой жизни», – подчеркнул он.

Также Павел Креков рассказал, почему Екатеринбургу сейчас помогают медики из области: «Это традиционная практика. Во все предыдущие волны мы всегда привлекали специалистов областных учреждений. На скорой помощи сегодня в диспетчерских работают сотрудники других областных учреждений из Екатеринбурга и близлежащих городов. Это делалось и прежде, тем более что кто-то может заболеть».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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