15% госпитализированных с коронавирусом на Среднем Урале – дети

В Свердловской области увеличилось количество детей, которым при Covid-19 потребовалась госпитализация. Сегодня среди всех пациентов больниц с диагнозом «коронавирус» 15% – это именно дети и подростки до 18 лет.

«Количество госпитализаций детей возросло. Сегодня это 15% от общего количества госпитализированных с коронавирусом. Тяжелых среди детей нет. Чаще всего в больнице оказываются дети с дополнительными заболеваниями в анамнезе. Иногда в стационар их кладут «на всякий случай», поскольку есть риски развития осложнений», – прокомментировал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге.

По-прежнему единственной возможностью защитить ребенка от коронавируса, с точки зрения эпидемиологов, является прививка. 2400 доз «Спутника М», которые неделю назад поступили в регион, уже закончились. Сейчас область ожидает новой поставки вакцины для детей от 12 до 18 лет.

«В один день, когда мы собирали согласия от родителей, было подписано 10 тысяч согласий. Мы понимали, что вакцины всего 2400 доз, поэтому дальше не собирали согласия. Если бы собирали, таких заявлений было бы больше», – отметил Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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