На Урале отчим насмерть забил пятилетнюю девочку

В Екатеринбурге расследуют жуткое происшествие – в конце января местный житель насмерть забил свою пятилетнюю приемную. Дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть».

«По данным следствия, смерть ребёнка наступила а результате черепно-мозговой травмы, которая стала последствием нанесенных ей ударов отчимом. Подозреваемый задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу», – сообщили в Следственном комитете России.

Известно, что мать девочки обратилась в службу 112, когда ребёнок был уже мёртв. Уголовное дело находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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