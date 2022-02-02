На пожаре в Горном Щите погиб мужчина (ФОТО)

Сегодня ночью на пожаре в поселке Горный Щит погиб пожилой мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, частный дом на улице Пионерской загорелся в 01:10. Во время тушения пожара в доме был обнаружен мужчина без признаков жизни. Реанимировать его не удалось.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Причину устанавливают пожарные дознаватели. По предварительным данным, это могло быть короткое замыкание электропроводки.

Спасатели просят граждан монтаж и ремонт электропроводки доверять только специалистам, не использовать неисправные или самодельные электроприборы, не оставлять их без присмотра. В частных домах стоит иметь огнетушитель и бочку с водой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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