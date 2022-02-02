В аптеках Екатеринбурга – дефицит детского «Нурофена» (ВИДЕО)

В аптеках Екатеринбурга стало сложно найти самое популярное детское жаропонижающее – «Нурофен». В некоторых районах его нет вообще, приходится покупать аналоги. Фармацевты говорят, что проблемы возникли у поставщиков, но их обещали скоро решить.

Из аптек исчез «Нурофен»

«Обошли четыре аптеки в районе Татищева – Пирогова – Крауля. «Нурофена» детского не было ни в одной. В последней уже решили взять «Ибупрофен» и «Панадол», хотя моему ребенку эти лекарства хуже сбивают температуру», – рассказала жительница ВИЗа Ольга.

Проблема – не только на ВИЗе. О дефиците детского «Нурофена» говорят родители и из других районов. Аптечная справочная показывает, что жаропонижающее в городе есть, но далеко не везде: обычный «Нурофен» есть в 27 аптеках, апельсиновый – в 97, клубничный – в 160. Всего, по данным «Дубльгис», в городе – почти тысяча аптек. Так что за лекарством, вероятно, придется ехать в наименее популярные точки.

Корреспондент «Нового Дня» поинтересовался в одной из аптек, почему возник дефицит препарата? Провизор ответила, что проблемы возникли у поставщиков, а те, в свою очередь, ссылаются на производителя. Но их обещали скоро решить.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Екатерина Норсеева

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