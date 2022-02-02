Диктор парада Победы стал заместителем министра культуры

В правительстве Свердловской области – новое назначение. Заместителем министра культуры Светланы Учайкиной стал выходец из ХМАО-Югры Роман Дорохин.

В департаменте информполитики «Новому Дню» сообщили, что в минкульте Дорохин будет курировать развитие культурно-досуговой деятельности.

Роман Дорохин родился в городе Сургуте (ХМАО-Югра), работал в пресс-службе УФССП Свердловской области, проводил праздничные мероприятия. По данным СМИ, имеет высшее юридическое образование. В последние несколько лет выступал в качестве диктора на параде Победы в Екатеринбурге.

К исполнению должностных обязанностей новый замминистра приступил с 1 февраля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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