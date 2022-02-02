В каменском селе мать убила 9-месячного сына и пыталась покончить с собой

В одном из сел Каменского района 21-летняя мать ночью убила 9-месячного сына, после чего и себе нанесла множественные травмы. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о гибели младенца поступило в дежурную часть отдела полиции № 22 Каменска-Уральского сегодня в три часа ночи. Звонила бабушка погибшего ребенка. Как именно 21-летняя мать убила сына, ни в полиции, ни в СУ СК не уточняют.

«Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе серьёзные травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Женщина и её спутник жизни 1997 г.р., ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состоят», – уточнил Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что в отношении 21-летней матери возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Следователям предстоит выяснить причины произошедшего. Уже проведен осмотр места ЧП, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз.

Мать, хоть и находится в больнице, задержана. В ближайшее время ей предъявят обвинение, проведут судебную психиатрическую экспертизу. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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