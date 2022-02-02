Минздрав отложил доклад о вакцинации в Екатеринбурге

В Екатеринбургской думе отменили доклад чиновников о проведении вакцинации против Covid-19 и гриппа в городе. Вопрос должен был рассматриваться на заседании комиссии по здравоохранению, но в последний момент стало известно, что оно не состоится. Как пояснили в пресс-службе гордумы, мероприятие было перенесено по просьбе участников со стороны минздрава Свердловской области.

Добавим, что доклад должны были представить замминистра здравоохранения Денис Демидов и начальник центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора Елена Потапкина.

Как сообщал «Новый День», Екатеринбурге с 24 января началась добровольная вакцинация от коронавируса подростков старше 12 лет. По словам вице-губернатора Павла Крекова, уже 10 тысяч родителей дали согласие поставить прививку своим детям. Всего в Свердловской области вакцинацию от коронавируса прошли 63,1% жителей (данные на 28 января). Подавляющее большинство привитых – взрослые.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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