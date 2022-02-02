На Среднем Урале впервые выявили больше трех тысяч случаев Covid-19 в сутки

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 3034 новых случая коронавируса – это новый рекорд заболеваемости в регионе. В Екатеринбурге зарегистрировано 1033 подтвержденных диагноза. За день был госпитализирован 381 заболевший. Оперштаб подтвердил еще 12 случаев смерти пациентов с Covid-19.

Количество тяжелых пациентов в регионе остается постоянным, но резко выросло число людей, попавших в больницу со среднетяжелым течением болезни.

«Состояние 343 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 122 – на аппаратах ИВЛ. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести составляет 2517. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает свердловский оперштаб. За сутки врачи выписали 711 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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