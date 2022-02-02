Екатеринбуржцы оказались в числе россиян, меньше всего уважающих старость

Жители Екатеринбурга без особого пиетета относятся к пожилым людям. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, который проводился в 26 городах России в конце января. По его итогам, уральская столица не попала даже в первые два десятка. Социологи из ZoomMarket задавали респондентам четыре вопроса – часто ли вы уступаете место в транспорте пожилым людям? Пропускаете ли их вперед? Всегда ли дослушиваете до конца? Считаете ли преклонный возраст причиной для уважения?

В итоге первые три строчки рейтинга заняли жители Грозного, Казани и Махачкалы. Пятерку замыкают Сочи и Брянск. В первой десятке также Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград и Тамбов.

Из уральских городов в топ-10 не попал ни один. Так, жители Челябинска по степени уважительного отношения к старикам оказались только на 16 строчке, пермяки – на 21. Екатеринбург попал на 24 строчку. Менее уважительно относятся к людям преклонного возраста только в Липецке и Москве.

«По данным опроса, место в общественном транспорте пожилым людям уступают 76% жителей страны, а вот пропустить пожилых вперед без очереди согласны лишь 13% опрошенных. В любой ситуации дослушать пожилого человека до конца готовы 53% респондентов, попавших в выборку, и лишь 24% считает преклонный возраст независимо от любых исходных данных причиной для уважения», – пояснил представитель ZoomMarket Андрей Штыров.

Екатеринбург, Елена Сычева

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