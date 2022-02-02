Олимпийский чемпион Тищенко будет драться за титул WBA

В Екатеринбурге олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко проведет бой за титул чемпиона мира WBA против бельгийского спортсмена Рияда Мерхи, который владеет поясом организации сейчас. Поединок назначен на 26 марта. Он пройдет в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

Тищенко завоевал золото Олимпиады в 2016 году. До марта 2021 года он не знал поражений, что позволило ему претендовать на титул чемпиона WBC Silver, однако тогда россиянин уступил своему сопернику Табисо Мчуну. После Тищенко сменил тренера и принципы подготовки. Эта стратегия сработала, уже в следующем своем поединке екатеринбуржец одержал победу, завоевав право бороться за титулы Всемирной боксерской ассоциации.

Рияд Мерхи в своей карьере провел 31 бой, потерпев лишь одно поражение – в поединке с действующим суперчемпионом мира WBA Арсеном Гуламиряном. Тем не менее, в июле 2021 года бельгиец завоевал титул регулярного чемпиона WBA, в Екатеринбурге его ждет первая защита пояса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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