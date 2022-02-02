В уникальной частной школе с филиалами в 24 городах страны начались занятия: уроки ведут лучшие преподаватели российских вузов

В Инженерной школе УГМК начались первые занятия для учащихся 7, 8, 9 и 10 классов по физике, математике и химии. Обучение проводится на онлайн-платформе «Цифриум».

Напомним, о запуске нового образовательного проекта для детей из территорий присутствия УГМК было объявлено в декабре прошлого года. За короткий период были организованы ознакомительные вебинары для школьников и их родителей, проведен короткий пробный учебный курс, детский конкурс на лучший логотип, агитплакат и лозунг школы и даже «Инженерная ёлка». На сайте Инженерной школы УГМК зарегистрировались более 5 тысяч ребят, многие из которых решили попробовать свои силы в конкурсном испытании.

Для поступления в Инженерную школу УГМК необходимо было пройти тестирование по физике и математике. Их успешно прошли 900 школьников, которые и стали первыми учащимися. Наиболее активными оказались ученики 7 классов – 36% от общего количества обучающихся, восьмиклассников – 28%, девятиклассников – 19%, десятиклассников – 17%. Больше всего ребят поступило в Инженерную школу УГМК с территорий, где расположены предприятия «Уралэлектромедь», «УК «Кузбассразрезуголь», «Медногорский медно-серный комбинат».

«Инженерная школа УГМК» – это новый образовательный проект, который реализуется в рамках утвержденной руководством УГМК корпоративной Стратегии управления персоналом. Он охватывает 24 города в 11 регионах страны.

Его цель – повысить уровень знаний у школьников и подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

В течение учебного года участники «Инженерной школы УГМК» будут проходить обучение в очном и онлайн-формате. Они ознакомятся с современными технологиями, получат новые знания и разовьют навыки разработки технических проектов, примут участие в тренингах, деловых играх и квестах.

В Инженерной школе преподают лучшие педагоги страны из передовых вузов, напоминают в пресс-службе УГМК.

Еженедельно планируется проведение от одного до трех онлайн-занятий по математике, физике, химии. Кроме того, пройдут профориентационные мероприятия с участием студентов Технического университета УГМК и представителей компании, экскурсии на предприятия Уральской горно-металлургической компании. Также школьники смогут принять участие в отборочном туре Инженериады УГМК.

Обучение в школе бесплатное.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»