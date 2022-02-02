«Форум-групп»: группа «Эталон» будет развивать район Солнечный

«Форум-групп» и группа «Эталон» договорились о сотрудничестве с целью дальнейшего развития Солнечного. Группа продолжит реализовывать выверенную и продуманную концепцию района. Для компании «Форум-групп» как изначального мастер-девелопера района важно, что дух проекта и концепция Солнечного остаются неизменными, уточнили в пресс-службе «Форум-групп».

Напомним, группа «Эталон» является одной из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства в стране. С момента создания она ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м недвижимости. «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и объявил о реализации ряда своих проектов в разных регионах страны.

В пресс-службе «Форум-групп» отмечают, что сервисная компания Солнечного продолжит работать и обслуживать жилые кварталы. Для жителей района, нынешних и будущих, ничего не изменится. Все проекты Солнечного (жилая застройка, социальные объекты, инфраструктурные проекты и т.д.), которые были запущены компанией «Форум-групп», будут реализованы в полном объеме.

Компания «Форум-групп» выражает большую признательность губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который в 2014 заложил капсулу в основание района. Губернатор принимал активное участие в создании этого района, все эти годы поддерживал и контролировал реализацию проекта Солнечного.

Сегодня в Солнечном живут 14 тысяч человек. Это один из крупнейших проектов комплексного развития территории в России. В районе успешно реализована концепция комфортной жизни в городской среде.

Солнечный стал известным проектом федерального уровня. «В последние годы район Солнечный посетили первые лица России, Свердловской области и Екатеринбурга. В феврале 2021 года в Солнечном побывали вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, полпред президента страны в УрФО Владимир Якушев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам вице-премьера России, нигде в стране он не встречал проекта комплексного развития такого качества, и подчеркнул, что Солнечный – отличный пример для всей страны создания комфортабельного и современного района», – отметили в пресс-службе «Форум-групп».

Новым этапом развития Солнечного стала реализация современных, структурных и социальных проектов. Совместно с правительством Свердловской области компания «Форум-групп» запустила реализацию инновационного объекта для школьного образования – губернаторский лицей. Образовательное учреждение носит такое название, так как идея проекта принадлежит именно губернатору Свердловской области.

В районе строится Центр эстетической и художественной гимнастики, который станет объектом Универсиады 2023 года. В план строительства поставлены очередные детский сад и школа. Дан старт прокладке трамвайной линии. В ближайших планах – завершение строительства парка. Все объекты, запланированные к реализации в Солнечном, будут реализованы в срок.

В пресс-службе «Форум-групп» отмечают, что компания сконцентрирует еще больше усилий на знаковых проектах в центральной части города, продолжая создавать комфортное жилье высокого качества, в таких комплексах, как «Форум-сити», «Александровский сад», «Ольховский парк» и другие. «Мы планируем в ближайшее время вывод новых проектов на рынок Екатеринбурга. Кроме того, компания планирует запуск проектов в рамках диверсификации в других городах России. Мы любим Екатеринбург и его жителей, и продолжим активно развиваться и делать город еще лучше», – отметили в пресс-службе «Форум-групп».

Екатеринбург, Елена Васильева

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