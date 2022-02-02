Убийство 19-летней девушки и ее 7-летнего брата раскрыто 21 год спустя

В Асбесте арестован рецидивист, обвиняемый в двойном убийстве, совершенном более 20 лет назад.

Руководитель четвёртого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Георгий Койнов рассказал, что преступление было совершено 29 апреля 2001 года. По версии следствия, обвиняемый пришел к своей знакомой в дом на улице Ленина, но ее на месте не оказалось. Дома были только ее 19-летняя дочь и 7-летний сын. Злоумышленник расправился с обоими детьми и унес из квартиры ювелирные изделия на сумму 14 тысяч рублей (в ценах 2001 года), после чего скрылся. Вычислить его по горячим следам не удалось, так как через несколько дней после убийства он был задержан за кражу и впоследствии отправлен в колонию.

Между тем, отмечают в СУ СКР, раскрытие преступлений прошлых лет всегда остается одним из приоритетных направлений деятельности следователей. В конечном счете подозреваемый был найден и арестован.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что преступником оказался ранее неоднократно судимый наркоман 1977 г.р. В общей сложности он сидел уже семь раз, в том числе за причастность к грабежу, кражам, побоям и разбойному нападению. На этот раз его взяли представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Чтобы подтвердить, что сыщики задержали не случайного прохожего, а того, кого следует, применялся детектор лжи. По одной из версий, рецидивист-наркоман убил девушку и ее маленького брата, чтобы добыть средства на очередную дозу.

Ранее «Новый День» сообщал, что убитые были цыганами.

Асбест, Елена Владимирова

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