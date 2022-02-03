Все-таки можно: запрет на ночную работу общепита исчез из «коронавирусного» указа

Свердловским заведениям общепита все-таки разрешили работать по ночам, несмотря на то, что сегодня никаких изменений в антиковидный указ губернатора № 100 не вносилось.

Выяснилось, что любые упоминания об ограничениях на работу заведений общепита по ночам пропали из документа в его редакции от 1 февраля, таким образом, специально продлевать разрешения на работу ресторанов после 23:00 каждую неделю губернатору больше не нужно. «Общепит вернулся к штатной форме работы», – подтвердили в оперштабе.

Напомним, сначала общепиту разрешили принимать гостей по ночам незадолго до нового года и до 27 января, потом продлили этот срок еще на одну неделю до 3 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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