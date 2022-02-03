МЧС выступило с экстренным предупреждением о непогоде

В Свердловской области уже завтра ожидается непогода – в регионе пройдут снегопады, а на дорогах образуется гололед.

«В период непогоды Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки. Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности», – сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Отметим, что сообщить о чрезвычайной ситуации или обратиться за помощью к спасателям можно по номерам «101» или «112».

Екатеринбург, Елена Сычева

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