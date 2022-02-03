Опять двойня! В екатеринбургском роддоме за месяц появились на свет 20 пар близнецов

В Екатеринбургском перинатальном центре за первый месяц 2022 года появились на свет 20 двоен. Это больше, чем обычно, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе медучреждения. «В среднем в месяц рождается 15 двоен. Это в прошлом году», – уточнили в ЕКПЦ.

Как правило, роды происходят с 36 по 39 неделю, как естественным путем, так и с помощью кесарева сечения. «На время родов нами создается мультидисциплинарная бригада медицинских работников, которые находятся с пациентом. В ее состав входят врач акушер-гинеколог, акушерка, два врача-неонатолога, врач анестезиолог-реаниматолог, врач УЗИ, медицинские сестры», – рассказала заведующая родовым отделением акушерского стационара №1 ЕКПЦ Александра Онищенко.

Всего за январь в ЕКПЦ помогли появиться на свет 952 малышам – 471 мальчику и 481 девочке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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