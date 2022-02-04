В Екатеринбурге пройдет фестиваль итальянского кино RIFF

В Екатеринбурге на следующей неделе начнется Восьмой российско-итальянский фестиваль RIFF. Он проводится при поддержке посольства Италии в России, почетного консульства Италии в Екатеринбурге, студии Cinecittà Luce и программы по распространению итальянского языка в России. С 9 по 18 февраля включительно екатеринбуржцы увидят 10 фильмов – от победителей мировых кинофестивалей до картин независимых режиссеров.

Фестиваль откроет мистический триллер «Венецианские тайны» Стефано Мордини, мировая премьера ленты состоялась на 77-м Венецианском кинофестивале. Фильм претендует на Каннскую пальмовую ветвь.

Помимо него на RIFF покажут мелодраму «Бесконечная весна» (10 февраля, четверг), комедию «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения» (11 февраля, пятница), мелодраму «Italian Best Shorts. Новые истории» (12 февраля, суббота), мелодраму «Уроки любви» (13 февраля, воскресенье), комедию «Авантюристки» (14 февраля, понедельник), драму «Корабли идут ко дну» (15 февраля, вторник), документальный фильм «Страсть Анны Маньяни» (16 февраля, среда), драму «Дыра в голове (17 февраля, четверг) и комедию «Добро пожаловать в семью Эспозито» (18 февраля, пятница).

Все фильмы будут показывать в Доме кино на итальянском языке с русскими субтитрами.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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