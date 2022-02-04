15 тонн кислорода на 48 часов: две больницы Екатеринбурга увеличили запас кислорода

Сразу два медицинских учреждения Екатеринбурга получили новые емкости для хранения жидкого кислорода: Центральная городская больница №24 и Детская городская больница №8. Затраты взял на себя Фонд святой Екатерины.

24-я больница уже давно перепрофилирована под лечение больных коронавирусом. В прошлом году учредители Фонда помогли с установкой емкости на шесть тонн, сейчас к ней добавилась еще одна, но уже на восемь тонн. При текущем росте заболеваемости этого объема будет хватать на 48 часов.

«Потребность в кислороде всегда очень высокая. Бывали дни, когда мы заправляли баллон два раза в сутки. Без кислорода наши пациенты могли погибнуть, какого-то резерва не было. Сейчас мы чувствуем себя более безопасно – этого объема хватит на два дня бесперебойной работы», – комментирует главный врач ЦГКБ №24 Алексей Малинкин.

В детской больнице врачи работают не в таких экстремальных условиях – тонны жидкого кислорода здесь хватит на неделю. Меценаты помогли с поставкой компактной системы из двух криоцилиндров и испарителя, которая рассчитана на 70 коек.

«Три волны пандемии продиктовали такие условия, когда для более успешного лечения пациентов с коронавирусом кислород нужен и на первых этапах. Мы принимали и детей, и взрослых, целые семьи – сложно одновременно лечить трехмесячного ребенка и родителей в разных больницах. Мы лечили и тех и других», – делится главный врач ДГБ №8 Дмитрий Праздничков.

Технологии газификации, используемые в новом оборудовании, считаются самыми недорогими и надежными во всем мире. За счет системы нагрева одной тонны жидкого кислорода до температуры окружающей среды получается почти миллион литров готовой смеси для пациентов.

«Каждый день мы видим рост количества заболевших. Естественно, что это влияет на нагрузку всей системы здравоохранения. Кислород жизненно необходим здесь и сейчас, поэтому учредители Фонда святой Екатерины положительно отреагировали на просьбы больниц о поддержке», – рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Васильева

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