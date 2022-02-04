В Свердловской области болеет много учителей, хотя 92% из них привиты от ковида

В школах Свердловской области высокая заболеваемость среди учителей, хотя 92% преподавателей привито от Covid-19, а ревакцинировано 26%.

Министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции, отметил, что по многим предметам у школьников нет онлайн-уроков, потому что болеют учителя. Поэтому ребятам просто дают задания, а материал они проходят самостоятельно или с родителями.

«В предыдущие годы до пандемии мы тоже школы закрывали, карантины были, это обычная сегодняшняя жизнь, мы же не в капсуле живем, – отметил Биктуганов. – Наши педагоги выстраивают эту систему с учетом расписания, да, придется нагонять, это вполне рабочая ситуация».

Как отметил министр образования, школьников планируют вернуть за парты 17 февраля.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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