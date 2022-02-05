3 735 случаев за сутки: очередной рекорд Covid-19 в Свердловской области

В Свердловской области очередной коронавирусный рекорд – 3 735 заражений за прошедшие сутки, в том числе 1 453 в Екатеринбурге.

Госпитализировано 511 человек. 407 больных находятся в тяжелом состоянии, 228 из них в реанимации, а 146 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести в местных больницах лежит 3 107 пациентов.

За сутки зафиксировано 12 случаев смерти, а общее число смертей от ковида с начала пандемии – 10 050.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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