3 735 случаев за сутки: очередной рекорд Covid-19 в Свердловской области

В Свердловской области очередной коронавирусный рекорд – 3 735 заражений за прошедшие сутки, в том числе 1 453 в Екатеринбурге.
Госпитализировано 511 человек. 407 больных находятся в тяжелом состоянии, 228 из них в реанимации, а 146 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести в местных больницах лежит 3 107 пациентов.
За сутки зафиксировано 12 случаев смерти, а общее число смертей от ковида с начала пандемии – 10 050.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube