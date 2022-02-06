Рекорд: более 4 тысяч свердловчан заболели Covid-19 за сутки

В Свердловской области очередной коронавирусный рекорд – за минувшие сутки выявлено 4125 новых больных, из них 991 в Екатеринбурге.
439 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 231 из них в реанимации, а 152 пациента на аппаратах ИВЛ. Всего за прошедшие сутки госпитализирован 261 пациент.
Региональным оперштабом зафиксирована смерть 11 человек, а всего с начала пандемии от коронавируса умерло 10 061 больных.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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