Бывший высокопоставленный чиновник из Челябинской области пытается получить на Урале 2 гектара леса

Экс-замгубернатора Челябинской области, бизнесмен Андрей Косилов борется в Свердловской области за два гектара леса. Он хочет присоединить их к участку, который ранее занимала птицефабрика «Среднеуральская». Предприятие, напомним, закрылось после многочисленных скандалов, связанных с отходами. В результате проверки прокуратуры выяснилось, что фабрика годами сливала сточные воды на земли сельскохозяйственного назначения. В почве были обнаружены опасные химические вещества: хлорид-ион (превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) в 2,6 раза), сера (превышение ПДК в 1,4 раза), фосфор (превышение ПДК в 1,4 раза), натрий (превышение ПДК в 2,15 раза), калий (превышение ПДК в 1,35 раза), магний (превышение ПДК в 1,3 раза). Площадь загрязненных участков составила 8 390 и 489 кв. м.

За 2 гектара леса Косилов борется с 2020 года, сообщает «Уралинформбюро». Они нужны ему якобы для расширения пометохранилища птицефабрики «Среднеуральская».

Фактически пометохранилище «Среднеуральской» занимало 0,9 га на землях Березовского лесничества. Согласно заключению судебной экспертизы, для размещения пометохранилища с учетом площади всей производственной зоны птицефабрики необходим земельный участок в 1,6 га. Сторона Косилова требует 3 га.

Минприроды Свердловской области, отказавшееся удовлетворить запросы бизнесмена, утверждает, что земля испрашивается не для эксплуатации сооружения «помётохранилище», а в иных целях. Арбитражный суд Уральского округа установил, что этот спор невозможно разрешить без учета позиции Департамента лесного хозяйства УрФО, поскольку требуемый земельный участок входит в состав лесного фонда РФ.

Но, как выяснилось ранее, у «Среднеуральской» вообще нет пометохранилища. В 2021 году во время рассмотрения иска Свердловского природоохранного прокурора к птицефабрике о запрете эксплуатации пометохранилища в суд был представлен приказ Росприроднадзора об исключении этого объекта из государственного реестра объектов размещения отходов. Это решение было принято в июне прошлого года на основании заявления «Среднеуральской» о прекращении эксплуатации пометохранилища.

Соответственно, вывод судебного эксперта о том, что для размещения пометохранилища неработающей птицефабрике необходим земельный участок в 1,6 га в настоящее время не имеет юридического смысла – сам объект не существует.

Екатеринбург, Елена Васильева

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