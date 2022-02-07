В Свердловской области – 4 796 новых случаев Covid-19, 9 человек умерли

На Среднем Урале очередной ковидный рекорд. За минувшие сутки в регионе выявлено 4 796 новых случаев Covid-19, в том числе 1231 заболевший в Екатеринбурге. За день были госпитализированы 125 человек. 543 человека выписаны после лечения. По данным свердловского оперштаба, 444 пациента находятся в тяжелом состоянии (из них 139 подключены к ИВЛ). Еще 4 796 заболевших – в состоянии средней тяжести.

Оперштаб зарегистрировал за сутки девять смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 10070 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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