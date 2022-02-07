«Свой диагноз узнают лишь избранные». Как екатеринбуржцы сдают тест на Covid-19

В Екатеринбурге сделать тест на Covid-19 стало довольно проблематично, в платных пунктах результатов приходится ждать неделю, бесплатно же сдать ПЦР-тест практически невозможно.

Три екатеринбуржца поделились с «Новым Днем» своим опытом сдачи теста на ковид. И лишь в одном случае этот опыт оказался удачным.

Программист Никита Макаров почувствовал себя плохо 30 января, температура не поднималась выше 37,2, однако была жуткая слабость. Мужчина решил сдать ПЦР-тест.

«Болела голова, я быстро уставал, хоть мы и на удаленке, я не мог нормально работать. Цели уйти на больничный у меня не было, хотел просто сдать тест. Особо не знал, как это все делается, поэтому загуглил и пошел в первую лабораторию – это был «Гемотест». То ли 31-го, то ли 1-го сдал мазок, стоимость была около 1700 рублей, сказали, что придет через день. В итоге результат я получил только вчера, 6 февраля, перед этим звонил им, спрашивал про результат, на что мне ответили: «У нас много клиентов, сроки задерживаются». Могли бы и сами позвонить. Зачем мне сейчас тест недельной давности, я не знаю, сейчас уже чувствую себя хорошо. Жаловаться никуда не пойду, это бессмысленно, но обидно, что потратил деньги, время, а в итоге никакого результата не получил: я всю эту неделю дома сидел, продукты заказывал», – рассказал «Новому Дню» Никита.

Студент УрФУ Евгений также почувствовал слабость и симптомы простуды, однако платно сдавать тест не пошел, а обратился в поликлинику по месту жительства.

«Я не мог вызвать врача на дом, температура была всего 37,6, пришел на прием, но там была огромная очередь, я просто не мог ждать, мне же было плохо. Поэтому на следующий день я позвонил в 14-ю больницу, хотел у них узнать, можно ли сдать тест на ковид бесплатно. Больничный-то мне не нужен, я не работаю, а просто чтобы знать: изолироваться или нет. Ну я позвонил на номер, который нашел в интернете, там мне продиктовали другой, по которому якобы отвечают по вопросам теста. И никто мне так и не ответил. Сначала занято было все время, потом свободный оператор не мог найтись. Я полдня звонил, и куда мне было идти? Денег на платный тест нет, идти в очередь стоять, так я не выстоял бы, врача не вызвать. Тупик какой-то. Похоже, у нас вообще нельзя бесплатно сдать тест на ковид. А почему тогда всякие анализы на бронхит у нас бесплатные? Это как в старые времена, свой диагноз узнают лишь избранные», – рассказал Евгений.

Корреспонденты «Нового Дня» решили проверить и, обзвонив несколько больниц и поликлиник, пришли к выводу, что узнать, как сдать тест на коронавирус, нереально. Все в точности так, как рассказывал Евгений, – отправляют звонить по другому номеру, а тот всегда занят.

Третья героиня – воспитатель Арина сдать ПЦР-тест смогла, даже результат получила спустя два дня. За это девушка шутливо благодарит высокую температуру.

«Я всегда болею с большой температурой, вот и сейчас поднялась до 39,6, я позвонила – вызвала врача, он пришел на следующий день, взял мазок, все бесплатно, выписал лекарства. Это было во вторник, в пятницу у меня уже был отрицательный тест. В больницу сказали не приходить, больничный просто так закроют через 10 дней, он на «Госуслугах» появится. Это, знаешь, как акция: «Пациентам с температурой тест на ковид бесплатно, остальные заражайте дальше», – я шучу, конечно», – сообщила Арина.

Выходит, сдать тест на Covid-19 можно либо за деньги, либо вызвав на дом врача. «Новый День» направил запрос в региональный оперштаб с целью выяснить, где в Екатеринбурге можно сдать бесплатный ПЦР-тест, и куда с подобным вопросом обращаться гражданам. Как только ответ придет, мы его опубликуем.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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