На съемной квартире у иностранца нашли полтора кило героина

В Екатеринбурге арестован мигрант, подозреваемый в наркоторговле. У него на съемной квартире полицейские нашли 1,5 кг героина.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, операция была проведена 2 февраля в районе ул. Отто Шмидта. Мигранта задержали в тот момент, когда он прятал закладку. Затем на глазах полицейских к месту, где находились наркотики, подошел неизвестный и поднял сверток. Его тоже задержали. Это оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который, по версии правоохранителей, планировал продать полученные наркотики.

Полицейские подозревали, что дома у «закладчика» может быть большой запас наркотиков, поэтому на его съемной квартире на улице Щорса провели обыск. Сыщики обнаружили рюкзак, в котором лежали еще несколько пакетов с наркотиками, а также предметы для их расфасовки. Экспертиза подтвердила, что вещество – это героин общей массой почти 1,5 кг. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере» и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Максимальное наказание за это преступление – пожизненный срок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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