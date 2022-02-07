В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен на 244%

В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировано 93 772 случае ОРВИ, что на 42,6% больше, чем в последнюю календарную неделю января. Эпидпорог по совокупному населению превышен на 219,5%. Больше трети заболевших (38 072 человека) приходится на Екатеринбург. В уральской столице эпидпорог превышен уже на 244,1%, но темпы заболеваемости ниже, чем в области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 38% заболевших составляют дети, 62% – взрослые. Чаще всего болеют дошкольники в возрасте от 3 до 6 лет, далее следуют малыши до двух лет, на третьем месте по заболеваемости дети 7-14 лет.

За неделю в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии» и больницы были обследованы 532человека. Доминирующим вирусом является SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19 (38,7% от числа обследованных). Также у заболевших выделены риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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