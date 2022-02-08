На Урале проводница электрички выпала из вагона и погибла под колесами грузового поезда

На участке железной дороги между Екатеринбургом и Каменском-Уральским молодая проводница пригородной электрички выпала из вагона и погибла. По предварительным данным, ее раздавил грузовой поезд. Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура и следователи.

«Инцидент произошел на 52-м километре перегона Марамзино – Колюткино Свердловской железной дороги. Грузовым поездом смертельно травмирована женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливается обстоятельства происшествия и личность погибшей», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В Центральном межрегиональным следственном управлением на транспорте СК России «Новому Дню» сообщили, что обстоятельства еще выясняются.

Между тем, портал е1 пишет, что погибшая – молодая проводница пригородной электрички по имени Виктория. Она работала на железной дороге с 2020 года.

В пресс-службе Свердловской железной дороги «Новому Дню» посоветовали обратиться за комментарием в Федеральную пассажирскую компанию в Москву, местные подразделения инцидент не комментируют.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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