Свердловские эндокринологи, офтальмологи и колопроктологи увеличили количество телеконсультаций

В 2021 году специалисты консультативно-диагностической поликлиники СОКБ № 1 провели более 13 тысяч телемедицинских консультаций, что на 35,8% выше, чем в 2020 году, и в два раза больше, чем в доковидном 2019-м.

Как сообщили в пресс-службе СОКБ № 1 со ссылкой на заместителя главврача по консультативно-диагностической поликлинике Андрея Машковцева, это произошло благодаря реорганизации работы областного телемедицинского центра с увеличением рабочих мест до пяти.

Чаще всего за консультациями обращались из Североуральской, Слободо-Туринской, Полевской, Артинской и Серовской больниц.

По сравнению с 2020 годом произошли изменения и в структуре телемедицинских консультаций. Самыми востребованными оказались эндокринологи, сместившие на второе место врачей-гематологов. Также существенно выросло количество телемедицинских консультаций у офтальмологов, колопроктологов и аллергологов.

Специалисты регионального сосудистого центра СОКБ № 1 тоже активно осваивают это направление работы. За прошлый год они провели около двух тысяч телеконсультаций. Чаще всего к ним обращались по поводу пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, неврологическими инсультами, а также опухолями и черепно-мозговыми травмами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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