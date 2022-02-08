Количество коек в ковидариях увеличили в два раза, растет число тяжелых пациентов

В Свердловской области серьезно увеличили количество коек для больных коронавирусом. Если в середине января их было чуть более 2600, сегодня – уже 5309, из них в резерве – около тысячи.

Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном оперштабе. В период с 1 по 7 февраля в Свердловской области госпитализировали 2788 человек, у которых подтвердился Covid-19, – такая статистика приводится на сайте федерального штаба стопкоронафирус.рф. Количество госпитализаций в сутки неравномерное: в один день в больницы отправляют 160 человек, в другой – свыше 600.

Добавим, что в Свердловской области резко выросло и число пациентов в состоянии средней тяжести: 1 февраля их было 2430, 7 февраля – 4796. В тяжелом состоянии неделю назад было 380, сегодня – 444, на ИВЛ – 131 и 139 пациентов соответственно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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