Уральские ученые: искусственный интеллект не оставит людей без работы

Безработицы из-за искусственного интеллекта в ближайшее время не будет, потому что человек пока превосходит машины по разуму. К такому выводу пришли ученые Уральского государственного экономического университета.

В повседневной жизни все больше действий начали выполнять машины: в супермаркетах появились кассы самообслуживания, в общественном транспорте валидаторы. Развитие искусственного интеллекта грозит обычным людям – водителям, продавцам, грузчикам и другим – потерей работы. Однако в ближайшем будущем тотальной безработицы среди населения не будет, об этом сообщил на просветительском телемарафоне «Знание» о науке будущего» заведующий кафедрой бизнес-информатики УрГЭУ Дмитрий Назаров.

«Против прогресса нельзя идти. Конечно, будут какие-то социальные перемены, но они будут не так скоро, и к этому моменту люди успеют подготовиться. Будут новые профессии, другая занятость. Мы стремимся к этому», – пояснил Назаров.

Российские вузы, в том числе и в Свердловской области, активно готовят специалистов, которые будут работать в современных реалиях. Каждый год создаются новые факультеты, связанные с технологиями. К примеру, за последние пять лет появились факультеты бизнес-информатики, электронного маркетинга и другие.

Также Дмитрий Назаров отметил, что несмотря на стремительное развитие технологий, искусственный интеллект не сможет сравняться с человеческим, потому что представляет собой лишь набор алгоритмов.

«Сравнивать это нельзя, потому что мы, люди, мыслим ассоциациями, выстраиваем взаимосвязи. К примеру, если едем за рулем и видим, что на обочине играет ребенок, мы снизим скорость, мы предполагаем множество вариантов, что может произойти и как из этих ситуаций выходить, – говорит ученый. – Чтобы научиться этому машине, ей надо получить несколько миллионов вариантов. Машины лишь помогают обычному интеллекту, их нужно постоянно направлять. Можно сравнить человека и ИИ (искусственный интеллект) с кинологом и собакой. Да, разумеется, у собаки обоняние острее, она может быстрее бежать, но без направления кинолога собака сможет гоняться лишь за собственным хвостом».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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