На Урале испытают препарат, который борется не с последствиями диабета, а с его причинами

Уральские ученые в этом году приступят к клиническим испытаниям нового препарата, который будет бороться не с последствиями диабета, а с причинами, которые его вызывают.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной Дню науки, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Препарат пока носит условное название АБ-19. Председатель Уральского отделения РАН, академик Валерий Чарушин, специалист в области органической химии, рассказал о нем более подробно.

«Уральские химики уже несколько лет работают над созданием этого препарата совместно с медицинским университетом Волгограда, с коллегами из других научных организаций, – сообщил Чарушин. – Но говорить о его создании можно будет с уверенностью только тогда, когда он появится в аптеках. А это путь довольно долгий, и обычно он занимает 5-10 лет, по самому оптимистичному сценарию – 5 лет. Но таких сценариев я не припомню. Допустим, при процессе создания «Триазавирина» с начала технологических исследований в 2007 году до появления его в аптеках в 2014 прошло семь лет. Безопасность превыше всего. Главный принцип медицины – не навреди. Идет плановая целевая работа. И над созданием этого препарата, и других средств».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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