Пьяный мужчина взял покататься у друга автомобиль, а теперь ему грозит пять лет тюрьмы

Пьяный серовчанин без водительских прав взял у друга автомобиль, чтобы покататься, а теперь ему грозит срок за угон.

Житель Серова ночью выпивал со своим приятелем, а затем «одолжил» у него автомобиль «Пежо». Правда, друга мужчина не предупредил, а просто уехал кататься. Будучи пьяным и не имея водительских прав, горе-автомобилист быстро въехал в сугроб, где его нашли серовские инспекторы ДПС.

Как сообщают сотрудники МВД «Серовский», мужчину за вождение без прав в нетрезвом виде по решению суда арестовали на 10 суток. «Пежо» отогнали на штрафстоянку, а позже объявился тот самый друг, который после пробуждения ни товарища, ни своего автомобиля не нашел.

Теперь угонщику вместо 10 суток грозит до пяти лет лишения свободы по ч.1 ст. 166 УК РФ «Завладение без цели хищения». При этом если бы друг арестованного подтвердил, что разрешил взять автомобиль, его по закону оштрафовали бы на 30 тысяч и лишили прав на 2 года.

Серов, Мария Зыкова

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