Уральские ученые используют опыт китайцев для создания лекарств из грибов

Уральские ученые изучили опыт коллег из Китая и Японии, чтобы использовать грибы для создания лекарственных препаратов для людей и фитопротекторов для сельскохозяйственных растений.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ, кандидат биологических наук Александр Ермошин. По его словам, особым вниманием его коллег пользуются не привычные обывателю красноголовики и подосиновики, а «враги леса» – дереворазрушающие грибы. Из нескольких десятков видов ученые выделили те, что обладают наибольшей антиоксидантной активностью, то есть полезными для живых организмов свойствами. Проведенное тестирование на изолированных животных клетках показало, что грибы стимулируют развитие здоровых клеток и подавляют рост патологических раковых.

Говоря о ближайших планах, Ермошин отметил: «Во-первых, мы продолжим исследования на животных клетках. Мы знаем, что опухоли бывают разные, и немножко разные гены задействованы в развитии этого патологического процесса, поэтому мы хотим увеличить перечень клеток, с которыми будем работать. Во-вторых, хотим перейти на животные модели, так как то, что мы получаем на изолированных клетках, не всегда будет работать на целых организмах. Если мы перейдем на лабораторных животных, сможем получить более интересные результаты. И, конечно, не бросим опыты с растениями, с созданием фитопротекторных препаратов. В этом плане мы можем опередить многих».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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