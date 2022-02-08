Оперштаб: если болеет меньше 20% детей, карантина не будет

Школьников и детсадовцев не будут закрывать на карантин, если среди них меньше 20% заболевших Covid-19.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания оперштаба главный санитарный врач Дмитрий Козловских. К примеру, детей не будут отправлять на карантин, если в группе или классе есть один контактный по ковиду.

«Классы в школах и группы в детских садах, которые были закрыты из-за заболеваемости кого-то из детей, могут возвращаться к работе, если доля заболевших не превышает 20%, – сообщил Козловских. – Такая же тактика действует у нас в отношении гриппа и ОРВИ, сейчас такая тактика применяется в отношении новой инфекции».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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