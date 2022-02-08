Как открыть больничный по телефону – эксперимент «Нового Дня»

Екатеринбургские больницы стали открывать больничные листы дистанционно. Получить листки нетрудоспособности без посещения поликлиники или вызова врача на дом получится только у тех, у кого есть подтвержденный положительный анализ на коронавирус. Правда, придется подождать, выяснил корреспондент «Нового Дня».

Пытаться дозвониться до горячих линий собственно больниц не стоит – так, две попытки автора материала по 40 минут дозвона до ЦГБ № 3 не увенчались успехом. Все, что медучреждение может предложить пациентам, – это консультация робота, который зачитывает методичку Минздрава РФ о том, как поступить, если у вас нет симптомов или легкое течение. Все рекомендации по факту сводятся к тому, что надо остаться дома, а если температура выше 38,5 держится несколько дней, то стоит вызвать скорую. Как открыть листок нетрудоспособности, робот не рассказывает. Пресс-секретарь ЦГБ № 3 Екатерина Макашина, сославшись на занятость, отказалась сообщить, можно ли открыть больничный по телефону, как завещали губернатор Евгений Куйвашев и его зам Павел Креков. Получить комментарии регионального минздрава также не удалось.

Проще всего оказалось дозвониться до линии 122. «Я могу только направить заявку на открытие листа нетрудоспособности в вашу больницу, они уже с вами свяжутся по телефону, но как скоро вам перезвонят, когда откроют больничный, это уже только они могут сказать», – сообщил оператор линии 122.

Однако есть и другой вариант, более быстрый – отправить письмо на электронную почту медучреждения с описанием ситуации и с результатом ПЦР-теста на коронавирус. В нашем случае от момента отправки письма до обратного звонка из больницы прошло менее 2 часов. «Мы получили вашу заявку, завтра с вами свяжется по телефону врач, он выслушает жалобы, даст рекомендации по лечению и откроет листок нетрудоспособности. Еще хочу напомнить, что с 6 февраля вышел приказ, что повторный мазок не нужен. Про закрытие больничного вам тоже врач расскажет», – сообщили в ЦГБ № 3.

При этом следует напомнить, что документа, регламентирующего выдачу листка нетрудоспособности без осмотра врача, до сих пор нет – его должен разработать и выпустить Минздрав РФ. В правительстве Свердловской области призвали главврачей медучреждений региона действовать, как потребовал губернатор Евгений Куйвашев, уже сейчас, в обход федерального закона. В Фонде социального страхования России «Новому Дню» сообщили, что не будут разбираться, как открыт больничный – с очным осмотром пациента или без него, если соответствующая методика будет утверждена Министерством здравоохранения страны. Пока же источники в региональном минздраве сообщают, что врачи, открывающие листки нетрудоспособности без очного осмотра пациента, действуют фактически на свой страх и риск – если диагноз будет поставлен неверно, и у человека начнутся проблемы со здоровьем, отвечать придется медикам, а не чиновникам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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