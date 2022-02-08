Врачи: сейчас подростки болеют ковидом в разы чаще пенсионеров

За пятую неделю 2022 года показатель заболеваемости коронавирусом в Свердловской области составил 608 случаев на 100 тысяч человек, это примерно на 100 ниже, чем в среднем по России (кроме Москвы). Чаще всего теперь болеют подростки, реже – граждане старше 60 лет.

Об этом заявил, отвечая на вопрос «Нового Дня», главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Показатель заболеваемости среди лиц старше 60 лет – 306 на 100 тысяч населения, то есть в два раза меньше, чем у всех остальных. «Люди из группы риска более осторожны, выполняют требования, прописанные в указе губернатора. И второе – если у нас в целом все население вакцинировано на 58,9%, то в группе старше 65 – на 75%. У них интенсивность заболевания в два раза ниже», – рассказал Козловских.

Наиболее высокие темпы заболеваемости – у социально активных подростков от 15 до 17 лет, это 1330 случаев на 100 тысяч населения. У школьников в целом – 930 случаев на 100 тысяч населения. На третьем месте – взрослые от 30 до 49 лет, 680 случаев на 100 тысяч человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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