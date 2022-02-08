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Вакцинация детей началась

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Вторник, 8 февраля 2022, 13:46 мск

Новости Екатеринбург

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У переболевших «омикроном» стойкого иммунитета от коронавируса нет

Дмитрий Козловских

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что после «омикрона» не формируется стойкий иммунитет против коронавируса. «Кто думает, что, переболев, он будет защищен от повторных заражений, заблуждается», – заявил на брифинге Козловских, ссылаясь на научные исследования.

В то же время в Свердловской области растет количество людей, которым требуется повторная вакцинация – это те, кто ставил прививку более 6 месяцев назад. Таких уже более 600 тысяч человек.

«В день мы прививаем сегодня около 6 тысяч человек. Среди них, конечно, высока доля тех, кто пришел на ревакцинацию, но цифры все равно низкие, – отметил вице-губернатор области Павел Креков. – Логика «не пойду прививаться, потому что у меня хороший иммунитет», не работает. Сегодня у нас все пациенты, которые на ИВЛ, – это не вакцинированные люди».

«Новый День» поинтересовался в региональном оперштабе: когда могут пойти на ревакцинацию те, кто переболел «омикроном» или другой разновидностью коронавируса? Там ответили: решение принимается строго индивидуально, лучше консультироваться с врачом в каждом конкретном случае.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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