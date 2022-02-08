Ни у кого из 2400 подростков, поставивших прививку от Covid-19, не было серьезных осложнений

Врачи в Свердловской области не зафиксировали ни одного случая поствакцинальных осложнений у подростков, которые поставили «Спутник М».

«Информация обо всех случаях осложнений после прививок передается врачами в Роспотребнадзор. В Свердловской области подросткам поставили 2400 прививки. Ни одного осложнения не было», – заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Когда продолжится вакцинация подростков, пока неизвестно. Свердловская область направила заявку на получение новой партии «Спутник М», но даты поставок нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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