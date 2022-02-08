На «Госуслуги» результаты тестов на Covid-19 попадают с задержкой, потому что больницы перегружены

Результаты тестов на Covid-19 не всегда приходят в личные кабинеты пользователям сайта «Госуслуги». Оперштаб утверждает, что ситуация изменится.

Как сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков, согласно статистике Роспотребнадзора, лишь 60% результатов приходят в личный кабинет. «На сегодняшний день ситуация улучшилась, этот процент поднялся до 80. Мы проводим работу с лечебными учреждениями, они перегружены, но ситуация изменится и достигнет 100%», – пообещал он.

Также Павел Креков напомнил, что сайт «Госуслуги» – не единственная возможность узнать результат анализа, при форс-мажорах можно позвонить в медицинское учреждение.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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