В Екатеринбурге стали продавать грязь в качестве сувениров

В Екатеринбурге стали продавать грязь с улиц в качестве сувенира. Маленькую баночку объемом 90 мл продают за 500 рублей, большую, литровую, за 5000 рублей.

Отметим, что в этом году претензий к уборке проезжих частей от снега екатеринбуржцы не высказывают. Некоторые люди сообщают о плохо очищенных тротуарах, например, такие жалобы встречаются в соцсетях в отношении пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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