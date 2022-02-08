В Музейном комплексе УГМК состоится уникальный «День истории»

В Верхней Пышме 13 февраля 2022 года Музейный комплекс УГМК совместно со студией TacticMedia, специализирующейся на производстве военно-исторического контента, впервые проводит «День истории».

В рамках мероприятия планируется проведение цикла лекций, посвященных одному из ключевых событий Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Отдельные аспекты величайшего сражения в истории человечества будут освещены в докладах ведущих военных историков: канд. ист. наук Алексея Исаева (Бои в излучине Дона), канд. ист. наук Максима Коломийца (Броня Сталинграда. Производство танков в городе), канд. биол. наук Артема Драбкина (Сталинград – гуманитарная катастрофа. Судьбы жителей города), Артема Чунихина («Зимняя гроза». Операция вермахта по деблокированию 6-й армии Ф. Паулюса).

Мероприятие пройдет в выставочном центре «Парадный расчет» Музейного комплекса УГМК. Лекции будут проходить в смешанном режиме: мероприятие возможно посетить очно, или присоединиться к онлайн-трансляции на youtube-канале TacticMedia.

В дальнейшем «Дни истории» в Музейном комплексе планируется превратить в традиционные мероприятия, на которых будут освещаться различные страницы отечественной истории.

График проведения лекций: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30. Вход на мероприятие свободный.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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